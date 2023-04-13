مسعف وسائق يعيدان متعلقات ومبالغ مالية لأهل مصاب بسوهاج.. تخطت نصف مليون جنيه

في أواخر الشهر الكريم، ضرب مسعفو هيئة الإسعاف بمحافظة سوهاج، مثالًا للأمانة، عندما سلما إيصالات أمانة بحوالي ربع مليون جنيه ومبلغ 300 ألف جنيه وشيكين على بياض لحامله، وعددًا من الأجهزة الهاتفية المحمولة ومتعلقات شخصية، لتتخطى القيمة الإجمالية للمتعلقات أكثر من نصف مليون جنيه، وفقًا لحديث الدكتور هاني فؤاد مدير مرفق إسعاف سوهاج لـ«الوطن».

تفاصيل الواقعة وإخطار الحادث

وأضاف مدير مرفق إسعاف سوهاج، إلى أنً تفاصيل الواقعة ترجع عندما تلقى مرفق إسعاف سوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم، لتنتقل سيارة إسعاف لموقع الحادث، وبالانتقال لموقع الحادث لتأدية عملها وإسعاف المصابين ونقل الجثث، تفاجأ أحمد رفعت سائق سيارة الإسعاف وثروت ماري المسعف، بالمتعلقات بحوزة مصاب، فتم تسليمها لوحدة الشرطة بالمستشفى بواسطة محضر رسمي، حيث تم تسليمها لأهل المصاب.

تسليم الأمانات من صميم عمل المسعف

وأكد مدير مرفق إسعاف سوهاج، إلى أن أمانة المسعفين هي الشيء المعتاد لدى هيئة الإسعاف، فالمسعف يؤتمن على حياة المصاب وعلى جثمان المتوفى ومتعلقاتهما، والعاملون جميعهم على قدر تلك الأمانة، مؤكدًا شكر الهيئة، للسائق والمسعف بالواقعة، موضحًا أنّ ذلك التصرف تكرر كثيرًا بسوهاج.