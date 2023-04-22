ضبط 7 أشخاص في مشاجرة بالطوب مع صاحب مطعم بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشاجرة بدائرة القسم ووجود مصابين، حيث تبين نشوب مشاجرة بين مالك مطعم وشقيقه و5 أشخاص، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب مشادة كلامية بين الطرف الأول وعامل بمقهى بدائرة القسم لاعتراضه على غسيل الدراجات النارية التابعة للطرف الأول أمام المقهى محل عمله.

وكشفت التحريات تعدي الطرفين على بعضهم البعض بالضرب ورشق الحجارة وبسؤالهم أيدوا ما سبق، واتهم كل منهما الآخر بالتسبب في إحداث إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.