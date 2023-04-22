إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 99 الطريق الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي على «صحراوي البحيرة»

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي

وأسفر الحادث عن إصابة: «سمية. ج م»، 25 سنة، «شهد .ا .خ»، 22 سنة، «آية. ا خ»، 21 سنة، و«سهام .ج .م»، 22 سنة، جميعهم مقيمين بالقاهرة، ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.