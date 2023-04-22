مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في تصادم سيارتين بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، منذ قليل، حادث تصادم مروع بين سيارتين على الطريق بين مركز الحامول وعزبة نيل التابعة لمركز بيلا، لتدفع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفيات كفر الشيخ العام ومستشفي الحامول المركزي.

تصادم سيارتين

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الكائن ما بين مركز الحامول وعزبة نيل التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، ليجرى نقلهم إلى مستشفي كفر الشيخ العام، ومستشفى الحامول المركزي.

مصرع 3 أشخاص

ووفقاً لمصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فإن الحادث أسفر عن مصرع «رج.م.م»، 20 سنة، مقيم بالحامول، وجرى إيداع جثته بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، و«س.ج.م»، 25 سنة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي، و«ر.ص.ع»، 19 سنة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وأوضح المصدر، أن المصابين هم «ر.ج.م»، 40 سنة، و«ع.ا.ع.ع»، 6 سنوات، و«ن.ع.ع»، 12 سنة، و«س.ع.ع.ا»، 10 سنوات، و«أ.م.ح»، 45 سنة، و«ش.ع.ع.ا»، 16 سنة، و«إ.ص.ا»، 5 سنوات، و«ع.ص.ا»، 12 سنة، وجميعهم من مدينة الحامول.