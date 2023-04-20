إصابة 3 سائقين في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 3 سائقين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.

حادث تصادم بالصحراوي الشرقي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصام بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: حازم محمد 40 عاما، سلامة عصام 45 عاما، يقيمان بمحافظة الشرقية، وهاني محمد 29 عاما، يقيم في مركز ملوي، وجميعهم سائقين.

نقل 3 مصابين إلي المستشفي

تم نقل المصابين إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي وقت سابق أصيب 6 أشخاص، إثر وقوع حادثين منفصلين في محافظة المنيا، الأول نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع بالقرب من محور سمالوط، وأسفر عن إصابة 3، والثاني انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، وأسفر عن إصابة 3.