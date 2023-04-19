إصابة 9 في حادث تصادم مركبتي «توكتوك» بالمنيا

أصيب 9 أشخاص يقيمون في قرية البرجاية بمركز المنيا، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتي «توكتوك» بطريق طراد النيل، بسبب السرعة، ما أدى إلى اشتعال النيران بأحدهما، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده.

حادث تصادم بطريق طراد النيل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام توك توك بآخر واشتعال النيران بأحدهما، بطريق جسر طراد النيل بين قريتي دماريس والبرجاية في مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، وتم إخماد الحريق بالتوكتوك، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، جميعهم يقيمون في قرية البرجاية.

نقل 9 مصابين إلى المستشفى العام

والمصابين في الحادث هم: لمياء يحيى 23 عاما، أحمد يحيى 22 عاما، يحيى أحمد 15 عاما، ريماس أحمد 6 سنوات، حسام بدر 22 عاما، حسين أبو النصر 15 عاما، مصطفى هلال 16 عاما، يوسف حماده 16 عاما، أحمد حسانين 14 عاما.

تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام، لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لمعرفة ظروف وأسباب الحادث.