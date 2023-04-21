إصابة 5 بينهم طفلة في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، اليوم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى تاكسي بطريق «القاهرةـ أسوان» الزراعي أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم سيارتي أجرة في بني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى تاكسي بالطريق الزراعي أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

على الفور، دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة: هشام قرني علي 45 عامًا، مصاب بجروح وكدمات، عايدة محمد خليل 55 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، نادية عبد الله كامل أحمد 37 عامًا، مصاب بجروح وكدمات، محمد فتحي عبد الصبور 38 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، زينب أحمد عبد العليم 4 أعوام مصابة بجروح وكدمات.