مصرع 5 أشخاص بينهم 4 أشقاء وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بالبحيرة «صور»

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينهم 4 أشقاء، فيما أصيب 5 آخرون، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري جامبو أمام طريق النمرة 5 بمحافظة البحيرة، وجري نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى إدكو العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تصام سيارتين

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى جامبو أمام طريق قرية النمرة 5 بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة وحرر المحضر اللازم.

أسماء الضحايا

وأسفر الحادث عن مصرع كل رمضان حلمي أبو حلو، 45 سنة، ومحمد حلمي أبو حلو، 40 سنة، وخميس حلمي أبو حلو، 35 سنة، وخالد حلمي أبو حلو، 37 سنة، وأحمد رمضان حلمي، 10 سنوات، وجميعهم مقيمون في مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

وأصيب كل من أنور حافظ توتو، 55 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن وكدمات بالجسم، وإبراهيم حسن خرابة، 46 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ودسوقي السيد توتو، 48 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة، وهدى مصطفى أبوبكر، 46 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، ومسعد محمد توتو، 55 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة، وجميعهم مقيمون بمركز.