أزمة قانونية جديدة يواجهها ترامب بسبب وثيقة سرية.. اعرف القصة الكاملة

يبدو أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، سيكون لها طابع خاص عن الانتخابات السابقة، ومن الواضح أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يقاتل من أجل العودة لرئاسة أمريكا، وهو ما كشفته وثيقة سرية جديدة.

وتضع الوثيقة الجديدة ترامب في أزمة قانونية جديدة بتهمة محاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتتضمن الوثيقة الجديدة، شهادة لمستشارين سابقين لدونالد ترامب، أوضحا أن الرئيس السابق شارك في مناقشة حول خطط الوصول إلى برمجيات نظام التصويت في ولايتي ميشيغان وجورجيا كجزء من الجهود المبذولة لتفادي الهزيمة في الانتخابات الرئاسية 2020.

أزمة قانونية جديدة لترامب

وأوضحت الوثيقة نجاح حلفاء ترامب في نسخ برامج الانتخابات في هاتين الولايتين، ويتم فحص خرق بيانات التصويت في جورجيا من قبل المدعين كجزء من تحقيق جنائي أوسع حول ما إذا كان ترامب وحلفاؤه قد تدخلوا في الانتخابات الرئاسية هناك.

وأشار عدد من مساعدي وحلفاء ترامب إلى قصة اجتماع مطول وعنيف في 18 ديسمبر 2020، الذي أطلق عليه أحد الأعضاء الاجتماع الأكثر جنونا لرئاسة ترامب، وفقا لنيويورك تايمز.

وخلال الاجتماع برئاسة ترامب، حدث جدال بين مستشاري ترامب بشأن ما إذا كان ينبغي عليهم السعي لجعل عملاء فيدراليين يصادرون آلات التصويت لتحليلها بشأن الاحتيال.

وفي شهادة أمام لجنة 6 يناير من أحد المساعدين الذين حضروا الاجتماع، تم تسليط الضوء الجمعة على ديريك ليونز، السكرتير والمستشار السابق لموظفي البيت الأبيض، في رسالة إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي من منظمة حرية التعبير للناس، وهي منظمة ليبرالية غير ربحية.

اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي

وأوضح ليونز أنه خلال الاجتماع، عارض رودي جولياني، الذي كان آنذاك المحامي الشخصي لترامب، مصادرة آلات التصويت وتحدث عن كيف أن حملة ترامب بدلا من ذلك ستتمكن من تأمين الوصول إلى آلات التصويت في جورجيا من خلال وسائل أخرى وأن الوصول سيكون طوعيا.

وأقدم الحاضرون الآخرون شهادات مماثلة إلى اللجنة التي أصدرت في أواخر ديسمبر تقريرها النهائي عن هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي.