استمرت 7 ساعات.. ترامب يدلي بإفادته في اتهامه بالاحتيال على البنوك

امتثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لثاني جلسات التحقيق في المعركة القانونية التي يخوضها حاليًا مع المدعي العام في نيويورك، ليتشيا جيمس، التي استمرت لمدة 7 سنوات، بشأن مخالفات في المعاملات التجارية لشركاته.

لم يستغل حقه الدستورى

ووفق وكالة أسوشيتدبرس، فأن ترامب قرر خوض المعارك القانونية ولم يستخدم حقه في الحماية، والتزام الصمت الذي يوفره الدستور الأمريكي ضد تجريم نفسه وحقه في التزام الصمت، على عكس المتوقع، حيث أكدت محاميته من أصول عراقية إلينا حبة، أن الرئيس الأمريكي السابق ليس لديه النية فقط بل مستعد للشهادة.

وخضع ترامب للتحقيق في مكتب المدعي العام لنيويورك الخميس الماضي، بشأن دعوة ضد ترامب وأسرته الذين ضللوا البنوك والشركات بمعلومات خاطئة فيما يخص ثروته وقيمة أصوله مثل الفنادق وملاعب الجولف.

ترامب يتحدث عن نجاحاته التجارية

ووفق تصريحات كريستوفر كيسى محامي شركات المدينة، لموقع نيويورك تايمز، فأن ترامب أمضى 7 ساعات في التحقيق يتحدث عن إنجازاته الاستثنائية التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الأرباح التي حققتها شركات ترامب التي تعتمد عليها التحقيق، استفادت مننها البنوك والكيانات الاقتصادية بشكل كبير، موضحًا أنه عندما يتم نشر هذه النجاحات، فأن الجميع سيسخر من تلك التحقيقات التي تتهم بحدوث أى احتيال.

ويعتقد محامو ترامب، أن تلك الاتهامات مسيسة وبلا أسس قانونية، وتهدف لإبعاد منافس قوي عن موسم الانتخابات الرئاسية في 2024.

وتهدف هذه التحقيقات، إلى الحصول على تعويض قدرة 250 مليون دولار، وفرض حظر على عمل شركات ترامب في ولاية نيويورك، ومن المقرر أن يخضع للمحاكمة في أكتوبر القادم.

يشار إلى أن هذه التحقيقات ليس لها علاقة بالاتهامات التي يواجهها ترامب من المدعي العام بمانهاتن.