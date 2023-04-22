الرئيس الأوكراني يفرض عقوبات على 40 فردا و382 كيانا قانونيا

أصدر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم، قرارا بشأن فرض تدابير اقتصادية خاصة وغيرها من التدابير التقييدية الشخصية على 40 فردًا و382 كيانًا قانونيًا.

ووفقا لمرسوم الرئاسة الأوكرانية بحسب ما أوردته وكالة أنباء يوكينفورم الأوكرانية، فإن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أصدر قرارا بتاريخ 22 أبريل 2023 بشأن فرض تدابير شخصية اقتصادية خاصة وغيرها من العقوبات على الأفراد مواطني الاتحاد الروسي وسويسرا وإيران وجمهورية مالي، وجرى وضع إجمالي 40 شخصًا على القائمة.

إخضاع 60 كيانًا قانونيًا لتدابير تقييدية اقتصادية

وفقًا لهذا المرسوم، تم إخضاع 60 كيانًا قانونيًا لتدابير تقييدية اقتصادية وغيرها بما في ذلك وزارة الدفاع المدني وحالات الطوارئ وتصفية عواقب الكوارث الطبيعية لجمهورية دونيتسك الشعبية ولجنة الانتخابات المركزية للاتحاد الروسي، بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه القائمة الكيانات القانونية المسجلة في فرنسا وسويسرا وتايوان وألمانيا وأرمينيا.

وأضاف المرسوم الرئاسي الأوكراني أن زيلينسكي نفّذ قرارا بفرض عقوبات شخصية على 322 كيانًا قانونيًا روسيًا.