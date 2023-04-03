زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى مليارات الدولارات للتعافي السريع من الحرب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا بحاجة إلى مليارات الدولارات، من أجل تحقيق التعافي السريع من آثار الحرب المدمرة، التي لحقت بالبلاد، خلال الأشهر الماضية.

موارد الدولة المالية يتم إنفاقها على الجيش

وأضاف زيلينسكي- وفقا لوكالة أنباء «يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية»: «معظم موارد الدولة المالية يتم إنفاقها حاليا على الجيش ورواتب الموظفين، ولذا فنحن بحاجة ماسة إلى مئات المليارات من الدولارات من أجل تحقيق التعافي».

وأشار إلى أن الهجمات المتزايدة على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، بما في ذلك الطرق ومحطات الكهرباء وشبكات توزيع الطاقة، تتطلب إصلاحات عاجلة.

وبحسب التقييم الأولي الذي أجراه البنك الدولي في سبتمبر 2022، قُدرت تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 350 مليار دولار، ومن المقرر إجراء تقييم محدث يستعرض الآثار الناجمة عن سنة كاملة من الحرب قبل اجتماعات الربيع المزمع انعقادها، في وقت لاحق من شهر أبريل الجاري.