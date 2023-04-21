وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة البحر الأحمر.. مرتبات حتى 21 ألف

ضمت نشرة التوظيف النصف شهرية التي أصدرتها وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك وظائف وزارة القوي العاملة 2023 بمحافظة البحر الأحمر، للشباب من الجنسين، كما شملت وظائف وزارة القوي العاملة 2023 بمحافظة البحر الأحمر، وظائف للمؤهلات العليا والمتوسطة، بعضها يحتاج لخبرة وبعضها بدون خبرة، فضلا عن توفير عدة مزايا منها التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي والسكن للمغتربين.

وظائف وزارة القوي العاملة 2023 بمحافظة البحر الأحمر

وظائف وزارة القوي العاملة 2023 بمحافظة البحر الأحمر تنشرها «الوطن»، لمتابعيها في إطار خدماتها المتعددة، وبيانها كالتالي:

-شركة وسيا: تطلب عمال كافيتريا وعمال تجهيز وتحضير وفني مرمات ومساعد شيف حلواني وطباخ إيطالي وشيف سلطات، مؤهلات متوسطة، سن يبدأ من 20 حتى 35 عاما براتب يبدأ من 2700 جنيه، وتوفير إقامة للمغتربين وتأمين صحي وتأمين اجتماعي.

وظائف خالية للشباب

-فندق أورينتال: يطلب عدة وظائف خالية للشباب منها،

كبير طهاة بخبرة 15 عاما براتب يبدأ من 21 ألف جنيه مصري ورئيس قسم الجزارة بخبرة 10 سنوات برتب يبدأ من 7 آلاف جنيه، ورئيس قسم السخن وطباخ خباز وصف بارات ومضيف بارات وعامل نظافة ومسئول سلامة صحة مهنية وعمال نظافة، بمؤهلات متوسطة وبدون، سن يبدأ من 25 عاما حتى 30 عاما براتب يبدأ من 5250 جنيها.

وظائف القوى العاملة

-فندق جاز دار: يوفر عدة فرص عمل منها، عمال تجهيز وتحضير مدربي حمام سباحة، مؤهلات عليا ومتوسطة سن يبدأ من 20 حتى 30 عاما براتب يبدأ من 3900 جنيه بخبرة وبدون مع توفير تأمين صحى وتأمين اجتماعي وإقامة للمغتربين.

-فندق ابروتيل كوستا: يطلب مساعد مضيف وعمال زراعة، بدون مؤهل، سن من 20 حتى 30 عاما براتب يبدأ من 3200 جنيه، مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي وسكن ومواصلات للمغتربين.

فرص عمل للشباب من الجنسين

-فندق جاز مرايا: يطلب عمال تجهيز وتحضير سن يبدأ من 20 حتى 30 عاما مؤهلات متوسطة، وراتب يبدأ من 3900 جنيه مع توفير مواصلات وإقامة للمغتربين وتأمين صحي واجتماعي.

-فندق شتاينبرج: يطلب عمال زراعة وعمال تجهيز بمؤهلات متوسطة سن يبدأ من 20 حتى 30 عاما براتب يبدأ من 3300 جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي وإقامة للمغتربين ومواصلات.

وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة

-فندق جاز لامايا: يطلب عمال تجهيز وتحضير ومشرفي غرف بمؤهلات عليا ومتوسطة سن من 20 حتى 30 عاما، مع توفير تأمين طبي وتأمين اجتماعي وسكن للمغتربين ومواصلات، براتب يبدأ من 3900 جنيه.

-فندق جاز سولايا: يطلب عمال تجهيز وتحضير ومشرفي غرف وعمال مغسلة بمؤهلات متوسطة برواتب تبدأ من 3900 جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي وسكن للغتربين ومواصلات، لسن من 20 حتى 30 عاما.

فرص عمل للمؤهلات العليا

-فندق ريزورت: يطلب مشرفي وضباط أمن مؤهلات عليا ومتوسطة، من الجنسين، سن يبدأ من 20 حتى 30 عاما براتب يبدأ من 3000 آلاف جنيه، مع توفير تأمين طبي وتأمين اجتماعي وسكن ومواصلات للمغتربين.

-فندق فلامنكو: يطلب مشرفي وأفراد أمن بمؤهلات عليا ومتوسطة سن يبدأ من 20 حتى 45 عاما براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه وتوفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي وسكن للمغتربين ومواصلات.

فرص عمل بخبرة

-فندق امارينيطلب مشرفي غرف ومضيفين وعمال تجهيز ومشرفي أدوار مؤهلات متوسطة وعليا سن يبدأ من 21 حتى 40 عاما براتب يبدأ من 4500 جنيه، بخبرة وبدون مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي وسكن ومواصلات للمغتربين.

-فندق أكاسيا: يطلب عمال تحضير وتجهيز مؤهلات متوسطة خبرة وبدون برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه مع توفير مواصلات وإقامة للمغتربين، سن يبدأ من 18 حتى 35 عاما، وتوفير تأمين اجتماعي وتأمين صحي.

فرص عمل للشباب من الجنسين

-فندق كورنر- يطلب عمال سكن وعمال كافيتريا وعمال تجهيز وتحضير وعمال زراعة وعمال مخازن، بمؤهلات متوسطة بخبرة وبدونسن يبدأ من 20 حتى 30 عاما برواتب تبدأ من 2700 جنيه، وتوفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي، فضلا عن مواصلات وسكن للمغتربين.

-فندق جورجينا: يطلب عمال تجهيز وفني حداد وموظفين استقبال من الجنسين، مؤهلات عليا ومتوسطة خبرة وبدون، سن يبدأ من 20 حتى 30 عاما وراتب يبدأ من 2700 جنيه، وتوفير سكن ومواصلات للمغتربين، وتأمين صحي واجتماعي.

وظائف خالية بمؤهلات عليا

-شركة مرسى علم: تطلب عدة وظائف خالية منها، مساعد بار وعمال زراعة وموظفي استقبال من الجنسين وعمال بناء وسباك مؤهلات عليا وبدون ومؤهلات متوسطة، سن يبدأ من 25 حتى 35 عاما مع تحديد الراتب بالمقابلة الشخصية، وتوفير تأمين طبي وتأمين اجتماعي، وسكن للمغتربين ومواصلات.

التقديم لوظائف القوى العاملة 2023

وتتلقى مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر طلبات وظائف وزارة القوي العاملة 2023 بمحافظة البحر الأحمر، ورقيا عبر مبنى المديرية ليتم التواصل مع المنطبق عليهم الشروط فور انتهاء التقديمات والتواصل مع جهة العمل.