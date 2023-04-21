وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة القاهرة للشباب من الجنسين

أعلنت مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة القاهرة خلال نشرتها الشهرية التي صدرت اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، للوظائف الخالية بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين بمحافظة القاهرة.

وتوفر معظم الوظائف تأمين اجتماعي وطبي، فضلا عن إقامة ومواصلات للمغتربين، وتكون متاحة بخبرة وبدون ولحملة المؤهلات المختلفة المتوسطة والعليا، فضلا عن بدون مؤهل، برواتب تبدأ من 3400 جنيه.

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة القاهرة

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة القاهرة تنشرها «الوطن» لمتابعيها في إطار خدماتها المتعددة وهي:

- شركة فور جي للأمن والحراسة: تطلب عدة وظائف خالية وصلت حتى 200 فرصة عمل، ظابط أمن إداري لمختلف المؤهلات المتوسطة والعليا، من سن 21 عاما حتى 50 عاما، براتب يبدأ من 3700 جنيه مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي وسكن ومواصلات.

وظائف خالية للشباب

- شركة بروفيشنال للأمن والحراسة: تطلب 1245 فرد أمن بمؤهلات عليا ومتوسطة يبدأ من 20 حتى 50 عاما، برواتب تبدأ من 3500 جنيه، مع توفير مواصلات ووجبات للمغتربين.

- شركة سكيوريتاس للأمن والحراسة: تطلب 150 فرد أمن إداري بمؤهلات عليا ومتوسطة بخبرة وبدون، سن يبدأ من 18 حتى 55 عاما براتب يبدأ من 4050 جنيها، مع توفير تأمين اجتماعي وتأمين صحي وبوليصة تأمين لكل فرد، وإقامة ومواصلات.

وظائف خالية خبرة وبدون

- شركة جي فور للأمن والحراسة: تطلب عدة وظائف خالية منها

70 مراقب كاميرات خبرة، مؤهلات عليا ومتوسطة سن من 21 حتى 35 عاما، براتب يبدأ من 3400 جنيه، مع توفير تأمين اجتماعي وصحي.

150 ضابط أمن إداري بمواقع عمل مختلفة، خبرة وبدون، يحدد الراتب وفقا للخبرة، مع توفير تأمين صحي واجتماعي.

20 فرد تدخل سريع بمؤهلات عليا ومتوسطة، سن يبدأ من 21 حتى 45 عاما براتب يبدأ من 3700 جنيه لـ8 ساعات عمل، مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة

- شركة سوتير للتجارة: تطلب عدة فرص عمل توفر لهم جميعا مواصلات وإقامة للمغتربين وتأمين صحي واجتماعي، وحددت الوظائف الخالية كالتالي:

4 محاسبين من الجنسين، مؤهلات عليا، خبرة وبدون.

4 مدخلي بيانات من الجنسين، لديهم خبرة كبيرة ببرامج ميكروسوفت، مؤهلات عليا.

2 مشرفة مبيعات، خبرة وبدون، مؤهلات متوسطة وعليا.

20 مندوب مبيعات، خبرة وبدون، مؤهلات متوسطة وعليا.

15 فنى تركيب وصيانة، مؤهلات متوسطة خبرة وبدون

12 عامل خدمات، مؤهلات متوسطة، خبرة وبدون

2 عامل بوفيه، من الجنسين، بدون مؤهل، مؤهل متوسط، خبرة وبدون.

طريقة التقديم للوظائف الخالية

تتابع مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة تقديم واستلام عمل وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة القاهرة، حيث يتم استقبال طلبات راغبي العمل، وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك «الفرص» عبر المديرية.