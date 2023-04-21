وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الأقصر.. تأمين صحي واجتماعي

عدة وظائف بالقطاع الخاص بمحافظة الأقصر للشباب من الجنسين، ضمتها نشرة وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الأقصر التى تصدرها مديرية القوى العاملة شهريا، وتضم وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الأقصر، بامتيازات تأمين اجتماعي وصحي بخبرة وبدون، بمختلف المؤهلات العليا والمتوسطة، وبدون وبرواتب متفاوتة وفقا للمؤهل والخبرة وطبيعة العمل.

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الأقصر

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الأقصر تحددها «الوطن»، كالتالي، وفقا لبيان مديرية القوى العاملة بالأقصر.

- فندق شتايجنبرجر: يطلب عدة وظائف خالية بينها، مشرفين وكاتب أمامي وموظفي استقبال، ورئيس وردية، وترزي، ومشرفين غرف ومتلقي طلبات، للشباب من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة، سن يبدأ من 20 حتى 35 عاما، ويحدد الراتب بالمقابلة الشخصية، وفقا للخبرة وطبيعة العمل، مع توفير تأمين اجتماعي وصحي، وسكن للمغتربين ومواصلات.

طرق التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة 2023

حددت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، طرق التقديم على وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الأقصر، عبر تقديم السيرة الذاتية وطلب العمل، موضحا به نوع الوظيفة المراد الالتحاق بها، وبيانات مقدم العمل كاملة، ووسيلة اتصال به، ليتم التواصل مع من انطبقت عليهم الشروط بالعمل، لإجراء المقابلة الشخصية، واستكمال مصوغات العمل.