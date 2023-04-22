ما هي المدن التي سيطرح بها وحدات سكنية بعد العيد؟.. «الإسكان» تجيب

قال اللواء وليد البارودي، القائم بأعمال رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إنه سيتم طرح ما يقرب من 240 وحدة سكنية بحالة متوسطة التشطيب بأسعار تنافسية، مع وجود تيسيرات كبيرة للسداد، فور الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، في أفضل الأماكن الممكنة.

أماكن طرح الوحدات السكنية الجديدة

وأوضح القائم بأعمال رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، لـ«الوطن»، أن الوحدات السكنية سالفة الذكر، ستكون في مدينة أكتوبر، ومدينة بدر، ومدينة القاهرة الجديدة، ومدينة العاشر من رمضان.

طرح أراضٍ عن طريق المزاد لتحقيق الشفافية

وأضاف البارودي، أن الإعلان عن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة للوحدات السكنية الجديدة التي تم ذكرها سيكون في القريب العاجل، بالإضافة إلى أنه سيتم طرح أراضٍ متعددة الاستخدامات، مثل طرح أرض لنشاط طبي في مدينة بدر لإقامة مستشفى، وأراضٍ في أكتوبر لنشاط تجاري وإداري، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي ستطرح عن طريق مزاد علني، لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية.