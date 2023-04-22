درجات الحرارة غدا الأحد.. اعرف حالة الطقس في ثالث أيام عيد الفطر

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد الموافق 23 أبريل، حيث تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة ليلا على كل الأنحاء، كما تبقى الأجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا ستكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية

وأضاف بيان الأرصاد أن درجات الحرارة غدا ستكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية، وحارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن ضمن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 29 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 28 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 23 - 16

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 31 - 17

- العريش 24 - 12

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 28 - 15

- نخل 28 - 11

- كاترين 25 - 08

- الطور 29 - 20

- طابا 28 - 20

درجات الحرارة غدا في شرم الشيخ

- شرم الشيخ 30 - 19

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 31 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 29 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 31 - 16

- بني سويف 31 - 15

- المنيا 30 - 15

- أسيوط 31 - 16

- سوهاج 33 - 18

- قنا 34 - 19

- الأقصر 39 - 21

درجات الحرارة غدا في أسوان

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 40 - 21