وزير الإسكان يُوجه برفع حالة التأهب لمنع مخالفات البناء في إجازة العيد

وجّه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفع حالة التأهب بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة وجهات الوزارة، لمنع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذ إزالات فورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات بمدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والشروق

وأكد وزير الإسكان، أن ذلك يأتي في إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

حملات لإزالة مخالفات البناء

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة مدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة والشروق، خلال الأيام الماضية، شن حملات لإزالة مخالفات بناء وإزالة إشغالات ومخالفات أخرى بالتعاون مع الشرطة.

وفي ذات السياق، كلف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، برصد المخالفات وإزالتها على الفور، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بالقطعة رقم 428 بالقرية السياحية الأولى والمتمثلة في بناء غرف السطح وتحويل البدروم من جراج إلى سكني، كما تم إزالة الشدة الخشبية للردود الخلفي وإيقاف أعمال بناء بالحي الثاني، المجاورة الخامسة لزيادة في النسبة البنائية وتم مصادرة معدات، وكذا إيقاف محاولة بناء روف مخالف بالحي الأول المجاورة الثامنة لزيادة في النسبة البنائية وتم مصادرة مواد بناء.

وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز العاشر من رمضان: إن إدارة الأمن وإدارة التنمية بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان شنت حملات على مركبات «التوك توك»، المخالفة، وتم التحفظ على عددٍ من المركبات بمبني الجهاز، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية، وذلك في إطار التصدي لمنع سير تلك مركبات داخل المدن الجديدة.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملات بالتجمعات الثلاثة بالمدينة، مشيراً إلى أن حملات التجمع الثالث أسفرت عن إزالة شدة خشبية للشروع في أعمال بناء مخالفة بالمنطقة الرابعة عائلي بحي الأندلس، وجارٍ استكمال الإجراءات، كما تم فك شدة خشبية بحي (جاردينيا 2) وتحرير محضرا بالواقعة.

الغيطي: حملات بالقاهرة الجديدة لضبط المخالفين

ونوه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأن الحملات بالتجمع الأول، أسفرت عن فك شدة خشبية للشروع في زيادة الجزء الأمامي بغرف السطح بمنطقة البنفسج 12، وتم مخاطبة إدارة تراخيص البناء لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما أسفرت حملات التجمع الخامس عن إيقاف أعمال صب روف مخالف بقطعة أرض بحي اللوتس وتم التحفظ على المعدات، مشيراً إلى أن جميع الحملات تمت بإشراف نواب رئيس الجهاز وبحضور مسئولي إدارتي التنمية والأمن وبتأمين من شرطة المرافق للتجمعات الثلاثة.

وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة مُكبرة لرصد المخالفات بأنحاء المدينة، حيث أسفرت الحملة عن إيقاف حالة بناء مخالف ممثلة في صب سقف خرساني مخالف بإحدى قطع الأراضي المسحوبة بسبب عدم الانتهاء من الإنشاءات في المدة الزمنية المقررة، وتم إزالة الأعمال والتحفظ على أدوات البناء والمعدات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم شن حملة على الباعة الجائلين أسفرت عن تحرير 5 محاضر إشغال، علاوةً على شن حملة تفتيشية على معدات النقل الثقيل أسفرت عن ضبط سيارتي قلاب تعمل داخل المدينة دون تصريح والتحفظ عليها بمقر الجهاز، مؤكداً استمرار الحملات يومياً والتعامل بكل حسم مع المخالفات بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.