ما هي الفئات المتاح لها الطرح التكميلي في مشروع جنة؟.. «الإسكان» تجيب

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن إعداد هيئة المجتمعات العمرانية طرح تكميلي لعدد من الوحدات السكنية في مشروع «جنة» بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، موضحًا أن ذلك وفق طرح ضخم للوحدات السكنية يتجاوز 20 ألف وحدة بمختلف الأنواع في المدن الجديدة.

الفئات المتاح لها الطرح التكميلي في مشروع «جنة»

ومن جانبه، قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الطرح التكميلي سيكون متاحا للمواطنين الذين سددوا جدية حجز وحدات بمشروع جنة، التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، ولم يسحبوا المبلغ المدفوع حتى تاريخ فتح باب الحجز.

ولفت معاون الوزير لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن الطرح الأساسي، شمل 1266 وحدة سكنية في مشروع «جنة» بـ 6 أكتوبر بتاريخ 15 يناير 2023، بالإضافة إلى 1000 وحدة سكنية بمشروع «جنة» في مدينة الشيخ زايد، منوهًا أن التخصيص سيكون بنظام أولوية الحجز من خلال موقع بنك التعمير والإسكان الإلكتروني «www.hdb-reservation.com».

الطرح التكميلي بسبب إقبال المواطنين الكثيف

وأكد الدكتور وليد عباس، أن الطرح التكميلي جاء نظرًا لإقبال المواطنين الكثيف على حجز الوحدات السكنية التي طرحت في مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد الحجز للمواطنين الذين حرصوا على دفع جدية الحجز، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، فور تحديده.