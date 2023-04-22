وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الشرقية للشباب من الجنسين

العديد من الوظائف الخالية وفرص العمل للشباب من الجنسين ضمتها نشرة توظيف القوى العاملة النصف شهرية بينها وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الشرقية ، فضلا عن عدة وظائف في 8 محافظات هي القاهرة والغربية والبحر الأحمر وبورسعيد وأسيوط والأقصر والقليوبية، لمختلف المؤهلات.

تقدم وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الشرقية عدة مميزات للشباب المتقدمين لها من الجنسين منها توفير مواصلات ببعض الوظائف المتاحة، وتوفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي، مع إتاحة بعض الوظائف بدون خبرة والبعض بخبرة.

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الشرقية

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الشرقية تعرضها «الوطن» لمتابعيها وفقا لنشرة التوظيف وبيانها كالتالي،

- شركة طيبة تطلب 10 فنيين كهرباء و5 فنيين تشغيل ماكينات و6 عمال لحام و10 عمال إنتاج، بمؤهلات متوسطة، بخبرة وبدون، سن يبدأ من 20 حتى 25 عاما براتب يبدأ من 3 آلاف جنيع مع توفير مواصلات لمدن الزقازيق وبلبيس وطوخ وقها وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.

وظائف خالية للشباب

- مصر للتصنيع تطلب عما إنتاج وسائقين برخصة 2 و1، بمؤهلات متوسطة بسن يبدأ من 30 حتى 40 عاما براتب يبدأ من 4050 جنيه وتوفير مواصلات منيا القمح والزقازيق والمنوفية والعاشر وأنشاص والدائري وتأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- الشركة المصرية تطلب مهندسين زراعيين من الجنسين بمؤهلات عليا سن يبدأ من 20 حتى 30 عاما براتب يبدأ من 2600 جنيه، وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.

فرص عمل للشباب

- شركة صناعة وسائل النقل تطلب عدة وظائف خالية منها، 10 أفراد أمن و30 عامل دهان و15 عامل كهرباء و25 عامل لحام و10 عمال تشطيب وعامل نظافة، بمؤهلات متوسطة خبرة 5 سنوات سن يبدأ من 18 عاما حتى 30 عاما مع تحديد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية، بناء على الخبرة والمؤهل، وتوفر تأمين اجتماعي وتأمين صحي.

وظائف القوى العاملة للشباب

- مجموعة الرواد تطلب محاسبين موردين ومحاسبين بنوك ومحاسبين تكاليف وفنيين صيانة ميكانيكية وخراطين معادن، بمؤهلات عليا ومتوسطة بخبرة تبدأ من 3 سنوات مع توفير تأمين اجتماعي تأمين صحي وتحديد الراتب وفقا للخبرة والمؤهل بالمقابلة الشخصية.

- مدرسة الفؤاد تطلب 9 عمال بدون مؤهل سن يبدأ من 22 عاما حتى 30 عاما، مع تحديد الراتب حسب المقابلة، وتأمين صحي وتأمين اجتماعي.

وظائف القوى العاملة 2023

- مخازن الشمس تطلب عمال خدمات بدون مؤهل بسن يبدأ من 22 عاما حتى 30 عاما، مع تحديد الراتب وفقا للمقابلة الشخصية، وتأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- شركة مصر الشام تطلب 18عامل إنتاج مؤهلات متوسطة بسن يبدأ من 22 عاما حتى 30 عاما وتوفير المواصلات وراتب يبدأ من 2800 جنيه، وتأمين صحي وتأمين اجتماعي.

فرص عمل بخبرة وبدون

- شركة أماسيا تطلب 6 عمال إنتاج براتب يبدأ من 3500 جنيه وفني حقن بلاستيك براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه، بمؤهلات متوسطة بسن يبدأ من 24 عاما حتى 30 عاما مع توفير المواصلات، وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.

- شركة أكاي تطلب 20 عامل إنتاج بمؤهلات متوسطة من الجنسين بسن يبدأ من 30 عاما براتب يبدأ من 2700 جنيه مع توفير مواصلات العاشر من رمضان، وتأمين صحي وتأمين اجتماعي.

فرص عمل بمختلف المؤهلات

- شركة مارديني تطلب عمال عديين وفنيين كسترة ومهندسيين ميكانيكا وفنيين صياغة بمؤهلات متوسطة بسن يبدأ من 3 آلاف جنيه مع توفير المواصلات وتأمين صحي وتأمين اجتماعي.

طريقة التقديم لوظائف وزارة القوى العاملة 2023

يستطيع الشباب ممن الجنسين بمحافظة الشرقية ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم لوظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الشرقية عبر مقر مديرية القوى العاملة بالمحافظة، حيث يتم تقديم طلب يدويا موضح للمديرية موضح به بيانات طالب العمل واسم الوظيفة المتقدم عليها، ويتم الرد على المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط عبر رقم هاتف المبين بالبيانات عند التقديم.