إشادات بعبير صبري في آخر حلقات مسلسل جميلة: كنتي هايلة

إشادات عديدة نالتها الفنانة عبير صبري بعد آخر مشاهد مسلسل جميلة والذي فقدت فيه ابنها، حيث جسدت في المسلسل دور نرمين التي تحاول عودة طليقها.

إشادات بالفنانة عبير صبري

وجاءت تعليقات الجمهور على أداء عبير صبري في آخر حلقات المسلسل كالتالي: من أجمد مشاهد في 2023 بجد، وعلق آخر: إحساس غير عادى برافو قوية جدا، وقال آخر: رائعة أبهرتيني والله العظيم من أقوى المشاهد اللي اتعملت والله، وجاء تعليق آخر: برافو... حقيقي كنتي هايلة، وقال آخر: عظمة عملتي عظمة خلتيني أعيط، وأضاف آخر: الله يا بيرو بجد على المشاعر خطيرة ما شاء الله قطعتي قلبي.

مسلسل جميلة

يُذكر أنّ مسلسل جميلة يشارك به عدد كبير من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، عبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، والمسلسل من نوعية الأعمال الفنية الاجتماعية التي تناقش مشاكل الميراث.