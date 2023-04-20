مسلسل جميلة الحلقة 28.. أكرم يطرد صديقته بعد اكتشاف حقيقتها

شهد مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج، كشف حقيقة صديقة أكرم، وأنّها كانت على علاقة به من أجل الاستيلاء على أمواله، ما دفعه لطردها من منزله، والتأكيد لها أنّ شقيقته جميلة كان لديها كل الحق لرفض علاقتهما من الأساس.

مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 28 بطولة ريهام حجاج، عاد أكرم إلى منزله بعدما كشفت والدته شهيرة وتقوم بدورها سوسن بدر، حقيقة ماضيها، وأنّ سالم الألفي والد جميلة ليس والده الحقيقي، وأنّ والده توفي بعد ولادته بشهر نتيجة الثأر، يروي لصديقته مي هذه المعلومات التي استقبلتها بغضب شديد.

أحداث مسلسل جميلة

وأعربت مي عن غضبها الشديد من أكرم، واستاءت منه بعد علمها بأنّه ليس ابن سالم الألفي، ومن ثم لا يحق له الحصول على الميراث، وسألها أكرم إذا ما كانت جميلة كان معها كل الحق وأنّها تعرفه من أجل أمواله، أكدت له مي ذلك وأنّها لن تعود للفقر مجددًا.

أزمات مسلسل جميلة

انتابت أكرم حالة من الصدمة، ليفاجئ مي بقوله إنّ جميلة وزعت إرثها عليه وشقيقته آية، وحاولت مي إصلاح ما أفسدته بكلماتها وأنّها لم تعي ما تقوله، ليغضب أكرم ويمسكها من يديها ويطردها من منزله.