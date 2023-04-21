مسلسل جميلة الحلقة 29.. ريهام حجاج تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «هشام»

شهدت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 29 بطولة ريهام حجاج، تقدم جميلة ببلاغ للنائب العام ضد دكتور هشام ويجسد دوره أحمد وفيق، وذلك بعد تلاعبه في العينات خلال خضوعها لعملية حقن مجهري واستبداله عينات زوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، بعينات خاصة به، ومن ثم أصبحت تحمل في أحشاءها طفلًا لا يخص زوجها.

مسلسل جميلة الحلقة 29 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 29 بطولة ريهام حجاج، فشلت محاولات زياد في البحث عن طبيب نساء وتوليد لإجهاض جنين جميلة، بسبب التقدم في شهور الحمل الأمر الذي يصبح معه استحالة إجراء هذه النوعية من العمليات.

أحداث مسلسل جميلة

وتقترح والدة زياد وتقوم بدورها لطيفة فهمي، عدم تخلص جميلة من الجنين، وأن يقوم زياد بتربية هذا الطفل لأنه ليس له ذنب فيما حدث، إلا أن زياد يرفض الاقتراح، ويؤكد أن وجود الطفل سيجعله يتذكر دائمًا ما فعله صديقه هشام به.

أزمات مسلسل جميلة

ويذهب هشام إلى زوجته شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، ويعتذر لها عن علاقته بنيرمين وتقوم بدورها عبير صبري، ويطلب منها مساعدته بعد البلاغ الذي تقدمت به جميلة، واشترطت شيري أن يقوم بشراء فيلا وسيارة جديدة وتوثيقها باسمها، وهو ما فعله بالفعل.