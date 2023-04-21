مسلسل جميلة الحلقة 29.. ريهام حجاج تتقدم باستقالتها من النيابة الإدارية

شهد مسلسل جميلة الحلقة 29 بطولة ريهام حجاج، تقديم جميلة استقالتها من عملها بالنيابة الإدارية، بعد أزمة حملها بعد خضوعها لعملية حقن مجهري، واكتشافها تلاعب دكتور هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق بالعينات واستبدالها، وتأكيده أنها تحمل في أحشاءها طفله وليس ابن زوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، فضلًا عن القبض على والدتها بتهمة قتل الرجل الغريب الذي ظهر في حياتهم.

مسلسل جميلة الحلقة 29 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 29 بطولة ريهام حجاج، ذهبت جميلة إلى السجن لمقابلة والدتها شهيرة وتقوم بدورها سوسن بدر، بعد اعترافها أمام النيابة بأنّها حرضت على قتل رجب الرجل الغريب وزوجها السابق ويقوم بدوره صبحي خليل.

أحداث مسلسل جميلة

وأكدت جميلة لوالدتها، أنها سجلّت نفسها بنقابة المحامين، حتى يتسنى لها الدفاع عنها أمام المحكمة، وتستسلم شهيرة لمصيرها وتطلب من ابنتها تركها حتى تتحمل مصير ما فعلته، إلا أن جميلة تؤكد لها أنها لن تتخلى عنها في محنتها.

أزمات مسلسل جميلة

وتلتقي جميلة بشريف زوج شقيقتها في النيابة ويقوم بدوره هشام إسماعيل، ويطلب منها أن تصالحه على شقيقتها آية وأنه يشعر بالندم بسبب طلاقه لها وطردها من المنزل بعد معرفته بأنها ابنة الرجل الغريب وليست ابنة سالم الألفي المحامي الكبير.