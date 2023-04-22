سكن لكل المصريين 3.. أسباب الرفض التي يمكن تقديم التظلم عليها

قال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، إن يوم 26 أبريل المقبل، هو بداية فتح باب التظلم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، الذين لا تنطبق عليهم الشروط، في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3».

وترصد بوابة «الوطن»، في النحو التالي، أسباب الرفض التي يمكن للشخص المتقدم في الحصول على وحدة سكنية في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، التظلم عليها.

أسباب الرفض التي يمكن التظلم عليها في سكن لكل المصريين 3

- عدم إثبات وإرسال مفردات مرتب الشخص المتقدم له في حالة كونه أعزب، وهو وزوجته إذا كان متزوجًا.

- استمارة حجز الوحدة السكنية غير موقعة.

- عدم اختيار الشخص المتقدم للمدينة التي يريد حجز وحدة سكنية بها.

- وجود نقص في أوراق آخرى مختلفة تخص الشخص المتقدم لحجز وحدة سكنية في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3.

المدن التي طُرحت بها سكن لكل المصريين 3

وأضاف صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن طرح الوحدات السكنية في سكن لكل المصريين 3، جاء في المحافظات والمدن، التالية: «المنيا، المنيا الجديدة، قنا، شمال سيناء، الدقهلية، أسوان، دمياط، الغربية، بني سويف، السويس، الشرقية، سوهاج، أخميم الجديدة، المنوفية، الإسماعيلية، أسيوط، مرسى مطروح، كفر الشيخ، الفيوم، افيوم الجديدة، البحيرة، القليوبية، الأقصر، برج العرب الجديدة.

وتابع صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أن الدولة الدولة المصرية، مستمرة في توفير سكن ملائم، كامل التشطيب يضمن حياة كريمة لكل المصريين بمختلف المحافظات، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.