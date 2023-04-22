موعد فتح باب التظلمات لغير المنطبق عليهم شروط سكن لكل المصريين 3

أعلن صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن انتهاء فرز المستندات والأوراق المتعلقة بالمواطنين المتقدمين للحصول على شقة سكنية، في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، فئة منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه منذ يوم الأحد الموافق 16 من شهر أبريل، تم إرسال رسائل لكل المواطنين الذيم قدموا في سكن لكل المصريين 3، سواء المنطبق عليهم الشروط أو ليس المنطبق عليهم.

موعد فتح باب التظلمات لغير المنطبق عليهم الشروط

أما عن موعد فتح باب التظلمات للمواطنين غير المقبولين في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه سيكون يوم 26 أبريل يوم الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن التظلم الهدف منه إتاحة الفرصة مجددًا لتعديل موقف غير المقبولين في النتيجة.

للمزيد من التفاصيل والاستفسارات

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه من الممكن للراغبين في الحصول على التفاصيل والاستفسارات، متابعة النحو التالي:

- متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/ shmffeg.

- الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/ shmffeg.

- الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg.

- الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg.

- الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

- التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov. eg/SHAKWA.

- التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.