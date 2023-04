دنيا سمير غانم: «مسلسل جت سليمة مشروع كبير تعبنا فيه جدا»

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بنجاح مسلسلها الرمضاني جت سليمة.

ونشرت دنيا سمير غانم، مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليها: «مشروع كبير تعبنا فيه جدا عشان نقدر نعمل حاجة تسعدكم جت سليمة، شكرا للمنتج محمد أحمد السبكي الشاطر جدا اللي مش بيسيب ولا تفصيلة صغيرة غير لما يكون مطمن أنها متنفذة على أكمل وجه شكرا على مجهودك الكبير واهتمامك، شكرا المنتج الكبير الأب أحمد السبكي اللي بيحب الفن حب غير عادي ونفسه دايما يقدم أعمال تعجب الناس.. شكرا لكريم وخالد السبكي ربنا يخليكوا لبعض».

دنيا سمير غانم تشكر فريق عمل جت سليمة

كما وجهت دنيا الشكر لفريق العمل قائلة: «شكرا محمد سلام اللي فعلا بستمتع وأنا بمثل معاه لأن تمثيله وإفيهاته وإحساسه out of the box، وأعتقد بيبان عليا كل مرة بنشتغل مع بعض، شكرا أستاذ خالد الصاوي الجامد أكتر ممثل عنده ضمير في الدنيا وتفانى في العمل غير طبيعي أنا فعلا بتفرج عليك وبتعلم وبسرح في أدائك العبقري اللي فيه الجد ممزوج بالهزار بدرجة مظبوطة جدا».

وتابعت: «شكرا أستاذ سامي مغاوري الفنان القدير السهل الممتنع اللي وجوده بيضيف إضافة غير طبيعية ربنا يديك الصحة، شكرا أستاذة هالة فاخر الراقية، قدمت شخصية بإبهار شديد وبتميز، كل مشهد ليكي بيحسسني بسعادة كمشاهدة من قبل حتى ما تتكلمي، شكرا محمد ثروت، أنت عملت الشخصية بطريقة جديدة وبخفة دم فظيعة كالعادة».

وأضافت دنيا: «شكرا للقديرة المتمكنة جدا جدا جدا سلوى خطاب، نورتينا ووصلتي رسالة عظيمة من خلال إتقانك لشخصيتك واستحملتي الميك اب الصعب ده لعدد ساعات طويل جدا في سبيل أنك تعملي الشخصية كويس، شكرا للقديرة سلوى محمد على أدائك لأم العريف غير متوقع ومش كليشيه تماما، أول مرة أحس أن الساحرة أو الـ witch قريبة مننا كده وإنسانة عادية لكن عندها قدرات وشر وفي نفس الوقت هزار حقيقي أمتعتينا، شكرا للجميلة رحاب الجمل كنتي لذيذة جدا بجد وأنا سعيدة أوي اني اشتغلت معاكي لأني من معجبينك».

دنيا سمير غانم تشكر مايان السيد

واستطردت: «شكرا مايان السيد الموهوبة جدا البسكوتة المجتهدة اللي تدخل القلب في ثواني، عندك قبول فظيع ما شاء الله وذكاء في التمثيل بيخليكي مميزة جدا وأنا شخصيًا حبيتك أكتر لما اشتغلت معاكي ربنا يوفقك يا حبيبتي، شكرا للحلوين كيمز وصلاح الدالي انتوا فعلا أثبتوا أن الكوميديان ممكن يثبت نفسه في أي مشهد حتى لو مساحة الدور أقل من قدراته».

واختتمت: «شكرا الطفل آدم النحاس.. أنت بجد ما شاء الله موهوب أوي وفنان أوي وصوتك حلو اوي اوي اوي ما شاء الله والطفل آدم نور.. أنت شاطر اوي وأقنعتني أوي في الأول وبعد ما اتغيرت كمان برافو عليك، شكرا للفنان الكبير اللي أنا بعشقه وماقدرش أكون في عمل هو مش فيه بيومي فؤاد أنت أضافتلنا الكوميديا بتاعتك اللي ماحدش بيعرف يعملها غيرك.. عملتلنا نعنشة في المسلسل».