مسلسل جت سليمة الحلقة 14.. دنيا سمير غانم تعثر على خريطة للكتاب المسحور

شهد مسلسل جت سليمة الحلقة 14، تطورا كبيرا في الأحداث، وهي الحلقة قبل الأخيرة، حيث استطاعت «سليمة»، وهي الفنانة دنيا سمير غانم، بمساعدة رفيقها «موكوس»، وهو الفنان محمد سلام، الوصول إلى خريطة، تمكنهم من العثور على الجزء الناقص من الكتاب المسحور، لتعطيه للسلطان طمعان، وهو الفنان خالد الصاوي، لتحرير شقيقها الصغير «عمر».

وخلال أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 14، قامت الساحرة الخاصة بالسلطان طمعان، وهي الفنانة سلوى محمد، بإعطاء تفاحة مسحورة تساعد على النوم، للخاقان جهلان، وهو الفنان محمد ثروت، والأميرة أحلام زوجته، وهي الفنانة مايان السيد، ليتمكن السلطان طمعان من الاستيلاء على جيشه، وتناولتها «أحلام»، ثم الخاقان وذهبا الاثنان في نوم عميق.

وتحاول «سليمة»، رفقة «موكوس» السيطرة على ما حدث، وتعهد «موكوس» بالانتقام من السلطان طمعان، خاصة أنه الوريث الشرعي له في مملكته.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 14

وتستمر أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 14 في التصاعد بشكل كبير، وينتظر المتابعون الحلقة الأخيرة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتدور الأسئلة في أذهانهم، فهل تحاول «سليمة» و«موكوس» تحرير شقيقها من يد السلطان طمعان، وهل يستطيع «موكوس» الانتقام منه، وهل يتزوج «سليمة»، و«موكوس» أم ستعود «سليمة» إلى حياتها الطبيعية التي بدأ بها المسلسل في الحلقة الأولى.

أحداث مسلسل جت سليمة

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم، في إطار فانتازي، حول تحول حياة «سليمة» داخل كتاب سحري، إذ تعيش في أرض النعام، وتحاول استعاد شقيقها، ويشارك في بطولته الفنان محمد سلام، وخالد الصاوي.