مسلسل جت سليمة الحلقة 13.. دنيا سمير غانم تدخل القصر الملكي في واحة الرمال

بدأت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 13 باعتراف «موكوس»، وهو الفنان محمد سلام، لـ«سليمة»، وهي الفنانة دنيا سمير غانم، بحبه لها، وابتسمت وردت عليه قائلة: «ندخل القصر ونجيب الفصل»، ورد «موكوس: «هعتبره رد مؤقت، بس مستني اسمعها»، ثم بدأ الاثنان في التخطيط لمحاولة دخول القصر الملكي للحصول على الفصل المتبقي من الكتاب السحري لتحرير شقيقها من يد السلطان طمعان، وهو الفنان خالد الصاوي.

وخلال أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 13، فقوانين واحة الرمال تمنع وجود أي شخص مثقف داخل الواحة، وخططت «سليمة» و«موكوس» لدخول القصر، ونجحت خططتهما بعد أن علم جنود الخاقان جهلان سلطان واحة الرمال، وهو الفنان محمد ثروت، أنهما مثقفان، وقبض عليهما وأرسلا إلى القصر.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 13

وفوجئت «سليمة»، و«موكوس» بأن أحلام، ابنة السلطان طمعان، وهي الفنانة مايان السيد، زوجة الخاقان جهلان، وهي صديقة لها، ولم يعاقبهما «جهلان»، وأقاما معها في القصر، وحدثت المفاجأة بمسلسل جت سليمة الحلقة 13، حين أبلغت الأميرة «أحلام» أن الخاقان جهلان حرق جميع الكتب في الواحة، فبدأت بالتفكير في الفصل الناقص من الكتاب السحري.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 13.. رحلة «سليمة» و«موكوس» للعثور على فصل الكتاب السحري داخل القصر

وتصاعدت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 13، بإبلاغ الساحرة السلطان طمعان أن الوريث موجود في واحة الرمال، وهو «موكوس»، لكن السلطان لا يعلم ذلك، واستكملا «سليمة» و«موكوس» رحلتهما داخل القصر في مملكة الواحة للبحث عن الفصل الناقص من الكتاب السحري.