مسلسل جت سليمة الحلقة 15.. دنيا سمير غانم تكشف سر الكتاب المسحور

شهد مسلسل جت سليمة الحلقة 15، حل لغز الكتاب المسحور، السبب وراء ذهابها إلى زمن آخر، فحاولت طيلة الحلقات الماضية، العمل على حل اللغز، لتتمكن من العودة إلى زمانها، فكشفت الحلقة الأخيرة عن تمكن «سليمة» التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا سمير غانم، من حل لغز الكتاب المسحور، وتحويل السلطان طمعان الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي إلى معزة.

الحلقة الأخيرة من مسلسل جت سليمة الحلقة الـ15

خلال أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 15، بتحويل السلطان طمعان إلى معزة مستخدمة الفصل الأخير من الكتاب المسحور، وذلك لتتخلص من شره نهائية، كما كشفت الحلقة أيضا عن مساعدة «موكوس» لها الذي يجسد شخصيته الفنان محمد سلام، في حل ذلك اللغز، إلا أن المفارقة الزمنية التي حدثت، جعلتهم يفترقوا للأبد بعد أن نجحت «سليمة» في العودة لزمانها.

وتحاول «سليمة»، رفقة «موكوس» السيطرة على ما حدث، وتعهد «موكوس» بالانتقام من السلطان طمعان، خاصة أنه الوريث الشرعي له في مملكته.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 15

تابع الجمهور أحداث مسلسل جت سليمة في الحلقة الأخيرة عن كثب في أول أيام عيد الفطر المبارك، وتدور الأسئلة في أذهانهم، تفاجأت «سليمة»، بظهور والدها، في أثناء محاولتها لحل اللغز الموجود في الكتاب، ليكشف لها أسرار عن الكتاب المفقود، ويؤكد لها والدها، أنه موجود في قلبها.

أحداث مسلسل جت سليمة

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم، في إطار فانتازي، حول تحول حياة «سليمة» داخل كتاب سحري، إذ تعيش في أرض النعام، وتحاول استعاد شقيقها، ويشارك في بطولته الفنان محمد سلام، وخالد الصاوي.