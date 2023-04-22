أحمد عبدالعزيز: ترددت في قبول دوري بـ«سره الباتع».. وردود الفعل مرضية

حل الفنان أحمد عبدالعزيز، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، وتحدث عن كواليس دوره في مسلسل سره الباتع.

وقال أحمد عبدالعزيز: «أعتبر جمهوري أصدقاء بالنسبة لي وبينا علاقة طويلة وممتدة، وردود الفعل عن دوري في سره الباتع على السوشيال ميديا مرضية وجميلة».

أحمد عبدالعزيز: أحب كل أدواري في السينما والدراما

وأضاف: «جمهوري يتواصل معي ويبدون حبهم لكل أدواري القديمة والجديدة، وأحب كل الأدوار التي قدمتها في السينما والدراما، وعندما يبذل الفنان مجهودا في أي عمل فني يشارك فيه يكون معجب بها كثيرا».

أبطال مسلسل سره الباتع

يُذكر أنَّ مسلسل «سره الباتع» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم خالد الصاوي وحسين فهمي وصلاح عبدالله ومحمود قابيل وهالة صدقي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.