مسلسل سره الباتع الحلقة 29.. هدم مقام السلطان حامد وإلقاء جثمانه في النيل

يتابع الجمهور بشغف أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 29 التي تتضمن موقف الحملة الفرنسية من إقامة مقام خاص بالسلطان حامد الذي قدم شخصيته الفنان أحمد السعدني وذلك بعدما قتلوه ضربا بالرصاص ضمن أحداث الحلقة.

مسلسل سره الباتع الحلقة 29

وتضمنت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 29 انزعاج نابليون بونابرت من المقام الذي تم~ إقامته لحامد والتفاف الناس حوله من كل القرى المجاورة وأصدر قرار لجنوده بأن يذهبوا لهدم المقام وإلقاء جثمان حامد في النيل.

وبالفعل نفذ الجنود الفرنسيون الأمر وذهبوا وهدموا المقام وألقوا الجثمان في النيل ولكن انتشله أهل قرية مجاورة بعدما طفى على الواجهة وبنوا له مقام آخر في القرية والتف حوله الناس.

يُذكر أنَّ مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم خالد الصاوي وحسين فهمي وصلاح عبدالله ومحمود قابيل وهالة صدقي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.