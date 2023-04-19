مسلسل سره الباتع الحلقة 28.. أحمد السعدني يقرر تسليم نفسه للفرنسيين

تطورت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 28، ويقدمه المخرج خالد يوسف لأول مرة في السباق الرمضاني، على مستوى الحقبتين الزمنيتين، الأولى الخاصة بالحملة الفرنسية والثانية الخاصة بالحقبة الزمنية الحالية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 28

وكشف مسلسل سره الباتع الحلقة 28، هجوم الجنود الفرنسيين على القرية بمجرد معرفتهم بوصول حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني إلى القرية، واشتعلت الحرب بينهم بشكل كبير.

ونظرًا لأن مقاومة أهل القرية كانت قوية، اضطر الفرنسيين إلى استخدام مدافع لضرب القرية بالكامل وتسبب هذا في إصابة ومقتل الكثيرين، وهو الأمر الذي جعل حامد يتخذ قرارًا تسليم نفسه للفرنسيين لوقف القتال.

وبالفعل قرر حامد الظهور أمام الجنود الفرنسيين، وحاول شباب القرية منعه ولكنهم لم يلحقوا به، وانتهت أحداث الحلقة عند هذا الأمر.

أبطال مسلسل سره الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وخالد الصاوي وحسين فهمي ومحمود قابيل وصلاح عبد الله وآخرون.