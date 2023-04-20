مسلسل سره الباتع الحلقة 29.. مقتل أحمد السعدني

تطورت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 29، خاصة بعدما حاصر الجنود الفرنسيين القرية لإلقاء القبض على حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، في الحقبة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية.

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 29، خروج حامد لمواجهة الجنود الفرنسيين، لكى يوقفوا ضرب القرية وقتل أهلها، وبمجرد أن خرج حامد أمامهم ضربوا عليه الرصاص ومات على الفور.

مسلسل سره الباتع الحلقة 29

وعلى الفور عندما علمت والدته التي تجسد شخصيتها الفنانة هالة صدقي بمقتله، ذهبت إليه وهى مريضة، وأخبرته أنها حلمت أنه تم إقامة بناء مقام له، والتف حوله الناس ولقبوه بالسلطان حامد.

وبالفعل أخذ أهل القرية جثمان حامد وكفنوه ودفنوه في مقام كبير في وسط القرية، وبدأ بعد ذلك الناس يأتون إليه من القرى المجاورة ويلتفون حوله.

يذكر أن مسلسل سره الباتع، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم حنان مطاوع وأحمد السعدني وأحمد فهمي وريم مصطفى وهالة صدقي وخالد الصاوي وآخرين.