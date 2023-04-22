الجالية المصرية ببرلين تحتفل بثاني أيام عيد الفطر المبارك

احتفلت الجالية المصرية ببرلين بثاني أيام عيد الفطر المبارك، اليوم، بمقر الجالية، واتسمت الأجواء بالوطنية والتآلف والتضامن لدعم الوطن.

الجالية المصرية ببرلين تحتفل بعيد الفطر

وقدم رئيس بيت العائلة المصرية، دعوة للمصريين بمقر الجالية المصرية بحي شبانداو بحضور القنصل المصري أحمد همام، وممثل عن الجالية القبطية، وعدد من المدعوين من الجاليات العربية المختلفة والإعلام المصري.

احتفال المصريين بالعيد على الموسيقى الشرقية

واحتفل المصريون على أنغام الطرب المصري الأصيل بموسيقى شرقية.

وجرى توزيع الهدايا التذكارية وحلوى العيد، كما أقيم «بوفيه مفتوح» للأكلات المصرية الشهيرة، وجرى تخصيص ركن خاص للأطفال في أجواء احتفالات مبهجة أضافت سعادة وترابط مع أبناء الجالية المصرية بعضهم ببعض من جهة، وضيافة وتآخي مع أبناء الجاليات العربية المختلفة من جهه أخرى.