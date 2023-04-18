ختام مبادرة دعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تنظيم مكتب التمثيل العمالي بالإمارات احتفالية لختام مبادرة دعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات، وضمت الاحتفالية عدد كبير من أفراد الجالية المصرية بدولة الإمارات وجميع العارضين والعارضات المشاركين.

10 أيام مدة المبادرة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة

وبحسب بيان صحفي أصدرته وزارة القوى العاملة، اليوم، أوضحت حنان شاهين الملحق العمالي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات أنه تم الاحتفال بختام المبادرة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة في نسختها الثانية والتي نظمها مكتب التمثيل العمالي واستمرت لمدة عشرة أيام من 7 أبريل حتى 16 أبريل الجاري، وقام المكتب بتكريم كل العارضين والعارضات الذين أعربوا عن سعادتهم بنجاح المبادرة والتنظيم لكل الفعاليات المقدمة والتي جمعت الأسرة المصرية بدولة الإمارات وشعروا كأنهم في مصر، كما تم إحياء ليالي رمضان بكل الأجواء المصرية الرمضانية.

المبادرة تروج منتجات الجالية المصرية بالإمارات

وأكدت الملحق العمالي أن هذه المبادرة أقيمت للعام الثاني على التوالي بعد أنّ حققتْ نجاحًا مميزًا في العام الماضي، وهي عبارة عن ترويج للمنتجات الخاصة بالجالية المصرية بالإمارات.

جدير بالذكر أن حسن شحاته وزير القوى العاملة، كان قد وجه ممثلي مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بضرورة الاهتمام بأوضاع الجاليات المصرية بالخارج، وبحث شكاويهم بكل جديدة، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم من خلال السفارات المصرية في هذه الدول.