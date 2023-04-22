منى زكي بعد نجاح «تحت الوصاية»: «فيه ستات كتير بتعاني»

استطاعت منى زكي، أن تتصدر التريند خلال الأيام الماضية بمسلسل تحت الوصاية، وخاصة الحلقة الأخيرة التي تفاعل عدد كبير من الفنانين والصحافة العالمية معها مثل الجارديان البريطانية.

منى زكي تتحدث عن دورها في تحت الوصاية

وعلقت منى زكي على النجاح الذي حققته من خلال دورها في مسلسل تحت الوصاية، من خلال اتصال هاتفي لبرنامج ET بالعربي.

وقالت منى زكي: «ده كرم كبير من عند ربنا، وأتمنى أكيد أن القانون يتغير، أتمنى أن القانون يتغير علشان فيه ستات كتير بيعانوا زي حنان وأكتر كمان».

وكانت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أشادت بالمسلسل ليلة أمس بعد عرض الحلقة الأخيرة منه، وقالت عبر الفيسبوك: «دراما واقعية، عمل فني صادق، نستقبل المشاكل كل يوم من أمهات أصبحن بين ليلة وضحاها أرامل ومعهم أطفال قصر، شكرا لدراما نقلت الواقع بحرفية عالية، صدقت منى في كل مشاعرها، حنان حقيقة لحم ودم ومشاعر وأمومة أملها في الحياة لقمة عيش وحياة آمنة لابنها وبنتها، الإنسانية مبدأ، الأمانة عهد، الحنان والطمأنينة قبل كل شيء، الأم يجب أن تؤتمن على أموال أولادها ويحاسبها القانون، الفن حينما يقدم رسالة إنسانية تحاكي واقع الإنسان.. معاناته وفرحه وحزنه وتطلعه.. يستطيع بها تغيير مجتمع بأكمله».

ريهام عبد الغفور تشيد بمسلسل تحت الوصاية

وأشاد عدد كبير من الفنانين بالمسلسل ومن بينهم ريهام عبد الغفور التي كتبت عبر الفيسبوك: «كل ما بكبر كل ما انبهاري بيبقى أصعب لحد ما بقيت بحس أنه أصبح مستحيل فشكرا لكل صناع تحت الوصاية على الإبداع اللي خلاني أعرف أني لسه ممكن أنبهر».