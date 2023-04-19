شعبة الحلويات تكشف زيادة مبيعات كحك العيد وتفاصيل الأسعار

يفصلنا عن عيد الفطر المبارك يوم أو يومين حسب إعلان دار الإفتاء غداً، بعد استطلاع رؤية هلال شوال، ولا يزال عدد من المواطنين يشترون كحك العيد، إذ يشهد إقبالًا كبيرًا بحسب ما ذكر أحمد رجب، عضو شعبة الحلويات في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف «رجب» ‌أن أسعار الكحك تختلف حسب المكان والجودة والحشو، ولكن متوسط الأسعار في محال الحلويات بالنسبة للكحك السادة عدد 24 قطعة بـ90 جنيهًا، وكحك العجوة عدد 20 قطعة يصل إلى 75 جنيهًا تقريبا.

أسعار كحك العيد

وسعر كحك الملبن المكون من 20 قطعة، يبلغ 70 جنيهًا، وعن كحك البندق عدد 20 قطعة بنحو 85 جنيهًا، وكحك عين الجمل 20 قطعة بـ90 جنيهًا، ونفس العدد لكحك الفستق بسعر 110 جنيهات.

وجاء سعر علبة كحك ميكس مكسرات عدد 20 قطعة بـ 85 جنيهًا، فيما أن سعر كعك العجمية عسل بعدد 20 قطعة بـ85 جنيهًا.

زيادة في المبيعات

وأشار عضو شعبة الحلويات إلى أن الفترة الماضية، شهدت زيادة في المبيعات بشكل ملحوظ على شراء كحك العيد مؤكدا أن الأسعار تختلف حسب الجودة والنوع والتغليف وسواء كان مصنع أم محل أم شركة.