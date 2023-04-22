تنورة وألعاب وعرائس ضمن مبادرة «العيد أحلى» بمراكز شباب القليوبية

انطلقت فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» في ثاني أيام عيد الفطر المبارك من مركز شباب مدينة شبين القناطر، لاستقبال الأطفال والشباب والأهالي، حيث تم تنفيذ يوم ترفيهي بهدف إدخال البهجة والسعادة للرواد.

احتفالات كبرى بمراكز شباب القليوبية

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، استعداد مراكز الشباب بالمحافظة لاستقبال المترددين للاستمتاع بالأنشطة المتاحة بالمراكز، والتي تتنوع بين حمامات السباحة وملاهي الأطفال وصالات البلياردو وتنس الطاولة والعديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وأشار «الصبروط» إلى تنظيم احتفالات كبرى بمراكز شباب القليوبية، تتضمن عروض فنية ورياضية ومسابقات ثقافية وترفيهية، وتوزيع جوائز على المشاركين احتفالا بالعيد.

عرض التنورة من الفلكلور الشعبي

وفي السياق ذاته، نظم مركز شباب مدينة شبين التابع لإدارة شباب شبين القناطر احتفالية كبرى، شملت عرض التنورة من الفلكلور الشعبي، وألعاب ترفيهية وفوازير للأطفال، وتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين في الاحتفال، بحضور عامر حمدى مدير إدارة الشباب بالمديرية، وشاكر محمد مدير ادارة شباب شبين القناطر.