«شباب القليوبية» تحتفل بيوم اليتيم بفقرات ترفيهية ومسابقات وهدايا

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، احتفال مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة بيوم اليتيم وانطلاق مبادرة كلنا واحد بمراكز شباب القليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات بينات عن الذكر الحكيم وندوة دينية لفضيلة الشيخ أحمد إبراهيم أحد مشايخ الأوقاف، حول اهتمام الإسلام برعاية الطفل اليتيم وحث الدين الإسلامي على رعاية الأيتام ومنزله كافل اليتيم في الإسلام كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الإنشاد الديني في حفل عيد اليتيم

وتنوعت فقرات الحفل لتشمل الإنشاد الديني الذي قدمه أحد أعضاء مركز شباب 15 مايو وفقرة شعرية عن اليتيم قدمتها الطليعة شهيرة وفقرة سؤال وجواب والفقرات الترويحية والتي شملت الجري بالشوال وشد الحبل وعرض لفريق الكشافة عروض فريق الكيك بوكسنج وفريق العاب القوى.

أقيم الحفل بحضور النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، والحاج علي أحمد محمود رئيس مجلس إدارة المركز والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، ووليد فرماوى، وكيل المديرية للشباب، وأحمد عزت مدير إدارة شباب شبرا الخيمة، ومعاوني المدير العام لشئون الشباب والرياضة، والكابتن محمد أمين المدير التنفيذي لمركز شباب 15 مايو.

إدخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال

أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة عن بالغ لوجوده اليوم بين أبنائه من أعضاء مركز شباب 15 مايو ، مقدما الشكر والتقدير لجميع القائمين على الحفل وادخال البهجة والسرور على نفوس الأطفال، مشيرا إلى أن مراكز شباب المحافظة تفتح أبوابها للأطفال للاستمتاع بالعيد من الأنشطة والفعاليات التي تقدمها مراكز الشباب بهدف نشر روح السعادة والانتماء لدى الأطفال، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

واختتم الحفل بتكريم أبطال المركز في العاب الكاراتية والكيك بوكسنج الحاصلين على مراكز متقدمة في العديد من البطولات، كما قدم علي محمود رئيس مجلس إدارة المركز درع تكريم للدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، والنائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وأحمد الزهار مدير إدارة شباب شبرا الخيمة.