«شباب القليوبية» تطلق مبادرة «كلنا معاك» احتفالا بيوم اليتيم

تطلق مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة «كلنا معاك»، احتفالا باليوم العالمي لليتيم، والذي يوافق الجمعة 7 أبريل 2023، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .

نشر روح السعادة والانتماء لدى الأطفال

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراكز شباب المحافظة تفتح أبوابها للأطفال للاستمتاع بالعيد من الأنشطة والفعاليات التي تقدمها مراكز الشباب بهدف نشر روح السعادة والانتماء لدى الأطفال.

الفعاليات في جميع مراكز الشباب

وتشمل الفعاليات في جميع مراكز الشباب أنشطة ترويحية وثقافية ورياضية ومسابقات وحفلات غنائية للأطفال.

وبدأ الاحتفال بيوم اليتيم عندما اقترحت جامعة الأورمان بأن يتم تخصيص يوم لإسعاد الأطفال اليتامى، وفي عام 2006 استطاعت الجمعية أن تحصل على قرار رسمي من الدولة، لإقامة يوم عربي لليتيم.

وفكرة يوم اليتيم تنطوي على مد الأطفال الأيتام بالاحتياجات العاطفية، وليست المادية فقط، وتقديم الهدايا لهم، وقضاء اليوم معهم، والحرص على إسعادهم.