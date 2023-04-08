مراكز شباب القليوبية تطلق مبادرة «كلنا معاك» احتفالا بيوم اليتيم

شهدت مراكز الشباب بالقليوبية إطلاق وتنفيذ مبادرة «كلنا معاك» احتفالا بيوم اليتيم، والتي تأتي ضمن برنامج أنشطة موحد تم تنفيذه على مستوى جميع مراكز الشباب في أجواء احتفالية مبهجة، تزامنا مع احتفالات يوم اليتيم والتي تنطلق من بداية الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام.

وتم تنفيذ الاحتفالات بكل مركز شباب على حدة بالإضافة لتنفيذ احتفالات مركزية مجمعة بكل إدارة فرعية، وحفل تدشين بحضور الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

حضر الصبروط حفل التدشين والذي تم تنفيذه بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة، بحضور النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور وليد فرماوي، وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للرياضة، والمحاسب علي محمود رئيس مجلس إدارة مركز شباب 15 مايو، والكابتن محمد أمين مدير المركز.

خطة موحدة للاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية

وأشار «الصبروط» إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم يأتي ضمن أحد البرامج المدرجة ضمن الخطة الموحدة للاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية والتي تتفرد بها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتعزيز الاستفادة وانتقال الأثر من الاحتفالات القومية والدينية وزيادة عدد المشاركين والمستفيدين من هذه البرامج، حيث تم الإعداد مسبقا ليتم التنفيذ بشكل موحد على مستوى جميع مراكز شباب القليوبية وإعداد برنامج موحد للاحتفالات يشمل جانب توعوي وديني ومجتمعي، بالإضافة إلى الألعاب الترويحية والمسابقات والاحتفالات والهدايا وتكريم المتميزين والفائزين.

الاحتفال بيوم اليتيم في مراكز الشباب

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن فكرة الاحتفال بيوم اليتيم داخل مراكز الشباب تأتي استمرارا للدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن مراكز الشباب ليست مراكز رياضية فقط بل يمتد دورها لتصبح مراكز تنويرية وتنموية في كافة المجالات، بالإضافة لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

وتضمنت الاحتفالات فتح مراكز الشباب على مستوى المحافظة أمام الأطفال والأسر وتنفيذ برامج وأنشطة متنوعة وإتاحة كافة الإمكانات الموجودة بمراكز الشباب من ملاعب وصالات تدريب وحدائق أطفال وملاهي وكافتيريات، بالإضافة لتنفيذ ندوات دينية وتوعوية بالشكل الذي يحقق الهدف من الاحتفال في إطار رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

206 مراكز شباب تشارك في المبادرة

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المبادرة بمشاركة 206 مراكز شباب على مستوى محافظة القليوبية، والتي تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.