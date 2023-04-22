أحمد عبدالعزيز: غيرنا الحي الريفي بمدينة الإنتاج بسبب سره الباتع

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إنه جرى تصوير مشاهد القرية في مسلسل «سره الباتع» في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضاف عبدالعزيز، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»: «90% من القرية تم بناؤها خصيصًا لسره الباتع».

تغيير شكل الحي الريفي

وتابع: «تم تغيير شكل الحي الريفي في مدينة الإنتاج، وتم استخدام الإكسسوارات من أجل إظهار العمل بهذا الشكل».

ولفت عبدالعزيز: «العمل مع المخرج خالد يوسف ممتع وأشكره على إصراره على ترشيحي لدور الحاج شهاب».

أبطال مسلسل سره الباتع

يُذكر أنَّ مسلسل «سره الباتع» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم خالد الصاوي وحسين فهمي وصلاح عبدالله ومحمود قابيل وهالة صدقي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.