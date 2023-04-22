دعاء ثاني أيام العيد.. «اللهم اقضي حاجتي وفك كربتي وارحمني ولا تبتليني»

اعتاد المسلمون على ترديد الأدعية كعبادة مستجابة أمر بها الله عز وجل عباده وتوعد المستكبرون عنها وبدا البعض منهم يبحث على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية عن دعاء ثاني أيام العيد؛ بهدف ترديده طول اليوم ونيل الأجر والثواب وقضاء الحوائج وتسيير الأمور.

دعاء ثاني أيام العيد

وتسرد الوطن، خلال السطور التالية، دعاء ثاني أيام العيد؛ إذ قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، في تصرحاته للوطن، إنه ليس هناك دعاء محدد لترديده في ثاني أيام العيد، وعلى المرء أن يدعو بقضاء حوائجه وما يكمن في باطن نفسه.

دعاء قضاء الحوائج

ويمكن ترديد عدد من الأدعية كـ دعاء ثاني أيام العيد، ومنها لقضاء الحوائج وفك الكرب ما يلي:

«اللهم اقضي حاجتي وفك كربتي وارحمني ولا تبتليني فيما لا أستطيع عليه صبرًا وارزقني من حيث لا احتسب».

«اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».

«دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت».