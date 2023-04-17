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اعتقال شخصين بتهمة إنشاء مركز شرطة صيني سري في الولايات المتحدة

كتب:

أحمد عادل موسى
09:21 م | الإثنين 17 أبريل 2023
مكتب التحقيقات الفيدرالية

مكتب التحقيقات الفيدرالية

اعتقل مدعون أمريكيون رجلين في نيويورك بتهمة تشغيل «مركز شرطة سري صيني» في حي مانهاتن بنيويورك، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية. 

اتهامات بالتآمر للعمل كوكلاء للصين وعرقلة العدالة

ويواجه ليو جيانوانج، البالغ من العمر 61 عامًا، وتشين جين بينج، البالغ من العمر  59 عامًا، وكلاهما من سكان مدينة نيويورك، اتهامات بالتآمر للعمل كوكلاء للصين وعرقلة العدالة. 

ومن المتوقع أن يمثلا أمام محكمة اتحادية في بروكلين اليوم، ونفت الصين في السابق تشغيل المحطات واصفة إياها بمراكز الخدمة للمواطنين في الخارج.

انتهاك الحكومة الصينية

وزعمت وزارة العدل الأمريكية أن السيد جيانوانج وجين بينج عملا معًا لإنشاء أول مركز للشرطة الخارجية في الولايات المتحدة نيابة عن وزارة الأمن العام الصينية.

وقالت الوزارة إن البؤرة الاستيطانية أغلقت في خريف عام 2022، بعد أن علم المتورطون بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في المحطة. 

وقال برون بيرس، المدعي العام في بروكلين، إن هذا الادعاء يكشف عن انتهاك الحكومة الصينية الصارخ لسيادة أمتنا من خلال إنشاء مركز شرطة سري في وسط مدينة نيويورك.

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