ملخص حلقات الأحد بمسلسلات رمضان.. طلاق زينة من جعفر العمدة والسقا يهدد فراج بالقتل في «حرب»

شهدت المسلسلات عددا من الأحداث المهمة والشيقة خلال حلقات الأحد، التي تعرض خلال شهر رمضان المبارك، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونستعرض في السطور التالية ملخص أبرز هذه المسلسلات.

مسلسل سره الباتع

تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 26 نجاح حامد وشباب المقاومة في هزيمة حملة أخرى من حملات الفرنسيين وتعليقهم على الشجرة لبهص رسالة نابليون بونابرت.

وبالفعل استياء نابليون للغاية مما يحدث وخاصة بأن حامد لا يقتل الجنود الفرنسيين ولكنه يبعث رسالة خاصة فقط من خلال أسرهم ومهاجمتهم وحكي عن هذا الأمر العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي وذهب إليهم نابليون يسأله كيف يجد حامد فاخبره ان حامد لن يعثر عليه إلا مقتول.

وعلى الجانب الاخر جمع الشيخ يحيى الذي يجسد شخصيته الفنان مفيد عاشور حامد وصافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع وحدثهم عن انه لابد وان يتزوجا وبعد مناقشات اقتنع حامد وقررا الزواج.

مسلسل حضرة العمدة

قرر الأهالي في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25، إضرام النيران في مخزن أحمد بدير لتجارته في المخدرات، وبعدها ألقى القبض عليه، إلا أنه دافع عن نفسه، ونسب التهمة إلى أحد أبناءه، كون لديه أكثر من 20 ابن وابنة، لتقرر النيابة إخلاء سبيله.

وخلال الأحداث، فضح أحمد رزق، وفاء عامر أمام روبي، وكشف لها عن تجارتها في توظيف الأموال وما تُسببه من مخاطر على الاقتصادي المصري، كونها تعطي فوائد بنسبة تصل إلى 30%، لتقرر روبي تهديد وفاء عامر، إلا أنها تعاملت مع الموقف بسخرية.

مسلسل حرب

شهدت أحداث الحلقة 5 من من مسلسل حرب المواجهة الثاني ما بين الرائد عمر الإمام (محمد فراج) الإرهابي عثمان (أحمد السقا)، والذي نجح في الحصول على كل التفاصيل الخاصة به، ويوجه له تهديد بالقتل ولكن يؤكد له عمر أنه مستعد لمواجهته ولا يخاف منه.

وعلى الجانب الأخر، يذهب الرائد عمر إلى منزل مروة (سارة الشامي) زوجة فؤاد ابن شقيقة عثمان ويخبر والدتها أن ابنتها متزوجة من الإرهابي وأنها يجب أن تبلغ السلطات في حال توصلها معها، ويغضب عثمان عندما يعلم أن مروة ذهبت لزيارة والدتها ويخبرها أنه سوف يتزوجها بعد انقضاء عدتها.

مسلسل عملة نادرة

شهدت الحلقة 25 من مسلسل عملة نادرة، انتحار «إسراء» مريم الخشت، بعد ما كشف زوجها «علاء» محمد فهيم سرها، وأنها أنجبت طفلة من رجل أخر، فقررت أن تبتعد عنهم وتلقي بنفسها في النيل، كما قرر «عبد الجبار» جمال سليمان الذهاب إلي «دميانة» جومانا مراد وتطلب منه ثمن منزلها الذي قدره 5 مليون جنيه، ولكنه يرفض ويشترط عليها أن تقتل نادرة أو يقتلها هو، وتستجيب دميانة للأمر وتبدأ في خطتها لتخلص من نادرة.

مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج الحلقة 25، تهديد شريف زوج شقيقة جميلة ويقوم بدوره هشام إسماعيل، حماته شهيرة وتقوم بدورها سوسن بدر، بكشف سرها وحقيفة ماضيها، إذا لم تدفع 30 مليون جنيه.

تطرد جميلة بصحبة ضابط شرطة، زوج شقيقتها من مكتب المحاماة الخاص بوالدها، ومع رفضه في البداية بسبب وجود توكيل من أبيها، إلا أنها أكدت الغاء التوكيل بوفاته، وذلك بعد طلاقه لشقيقتها، وتأكيده لها أنه يعرف أسرارا عن عائلتها مخجلة.

انتهت الحلقة بكشف الطفل يونس نجل زياد، أمام جميلة زوجة والده، وجود علاقة بين هشام صديق والده ويقوم بدوره أحمد وفيق، ووالدته نيرمين وتقوم بدورها عبير صبري.

مسلسل الكبير أوي7

شهدت الحلقة25 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع العديد من الاحداث الكوميدية وكان أبرزها تقمص جوني شخصية الكبير أوي لمقابلة حوفني الديب عريس عمتة،والذي ظهر خلال الحلقة25 ويقوم بتجسيده الفنان كمال أبو رية،ويحاول الكبير بعد معرفة العريس ان ينهي هذه الزيجة بشتي الطرق ولكن الكبيرة تقوم بتهديدة.

مسلسل جعفر العمدة

شهدت الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة، طلاق زينة من محمد رمضان، وتحاول تهديده بنجله ولكنها تفشل، واكتشفت هالة صدقي، أن إيمان العاصي «دلال»، هي من وراء ضرب زينة على رأسها، ويصل نعيم «عصام السقا» إلى مكان المستشفى المحتجز به بلال شامة، ويقوم بالذهاب هو وجعفر العمدة، لكنهما يكتشفان هروبه ويتفأجئا بوجود إيمان العاصي لزيارته.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

دارات أحداث الحلقة 25 حول عطل سيارة بويكا دور عنبة، أثناء ذهابه مع الدكتورة سميحة وسماح وسامح والحسيني وفوقية أدوار يسرا ومايان السيد وادم الشرقاوي واوتاكا وشيماء سيف الى محافظة الفيوم من اجل البحث عن الجدة سوسو لاستلام ميراث ابنها، وحاولوا الجميع مناشدة الضابط حسام واكرم دور محمد ثروت في انقاذهم ولكن يفشلان بسبب عطل سيارتهم أيضا، مما يجعلهم اثناء الاحداث يجلسون ويلعبون بالزجاجة.

مسلسل تحت الوصاية

شهد ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10، مجموعة من الأحداث المشوقة التي بدأت باستئجار منى زكي التي تجسد شخصية «حنان»، للمطعم من السيدة التي قابلتها في المسجد الحسبي.

ونجحت منى زكي في صيد كميات كبيرة من السمك كي يتم تقديمها كوجبات شهية في المطعم الذي استأجرته.

وعلى جانب آخر عنفت «حنان» طفلها لخروجه من المنزل دون علمها، وهو ما تسبب في هروبه من دون علمها والسفر إلى الإسكندرية بمفرده، لكنها نجحت في استعادته مرة أخرى.

مسلسل جت سليمة

خلال أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 10، استمرت رحلة «سليمة»، وهي الفنانة دنيا سمير غانم داخل مملكة الورد للحصول على نسخة من الكتاب السحري لإعطائه إلى السلطان طمعان، وهو الفنان خالد الصاوي، واستطاع مساعدو الأميرة القبض على الرجال الذي أرسلهم السلطان للتجسس على «سليمة» بعد أن تخفوا في زي نسائي لدخول المملكة الممنوع فيها استقبال الرجال.

مسلسل ضرب نار

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 25 افتتاح الكوماندا لشركة عقارات ليضع أمواله فيها، إذ ضم عددًا كبيرًا من المهندسين، وأمرهم ببناء عقارات لم يتم بنائها من قبل من حيث الشكل، ودخول مهرة في حالة حزن شديدة بعدما استمعت إلى تسجيل صوتي لشقيقها طارق الذي يجسد شخصيته أحمد العزي، وتحدث فيه عن حزنه لما وصلت إليه الأمور معه، واعتذر لها عن دخوله عالم الإدمان، وأنه قرر التخلص من حياته لأنه أصبح عبئًا كبيرًا عليها، عودة نوسة إلى منزلها، بعدما غصبت من الكوماندا بسبب انشغاله وتفكيره في مهرة، الذي قتل رجال المعلم والمعلم الذين تسببوا في انتحار شقيقها طارق أحمد العزي، الذي توفى بسبب إدمانه للمخدرات.

مسلسل سوق الكانتو

شهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 بطولة أمير كرارة، تعبير المفتش لطه القماش عن شكوكه في أنه يخبئ سعد أحد رجال جابر، وينكر طه الأمر، وعلمت راوية «مي عز الدين» من فاطمة أن رشاد «فتحي عبد الوهاب» يسعى للحصول على لقب بك، وأن فتحه محلات جديدة وتبرعه للخير جزء من صفقة حصوله على اللقب، وذهاب المعلم عوض إلى طه القماش، ويعرض عليه أن يدخل معه شريكا في مشروعه الجديد «المطبخ» الذي يعيد فيه بيع الملابس القديمة بعد إعادة تجهيزها، ويطلب منه طه القماش ويجسد دوره أمير كرارة فرصة للتفكير.