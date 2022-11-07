معلومات عن دعاء حكم بعد تعرضها لحادث سير.. مسلسل «ضل راجل» آخر أعمالها

تعرضت الفنانة دعاء حكم لحادث سيارة على الطريق الدائري اليوم، ونشرت صورة للسيارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك».

أبرز المعلومات عن الفنانة دعاء حكم

- عارضة أزياء ومغنية وممثلة مصرية.

- شاركت الفنانة دعاء حكم خلال فيلم سينمائي يحمل اسم «أنا بضيع يا وديع» عام 2011.

- ظهرت في عدّة مسلسلات منها «ليالينا 80».

دعاء حكم ومشاركة محمد رجب

- شاركت الفنان محمد رجب في مسلسلين هما «ضربة معلم» و«الأخ الكبير».

- شاركت الفنان أحمد زاهر في حكاية «90 يوم» من مسلسل « ورا كل باب» الجزء الثاني .

- كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «ضل راجل» مع الفنان ياسر جلال.

دعاء حكم تتعرض لحادث سير

ومنذ ساعات قليلة أعلنت دعاء عن تعرضها لحادث سير شديد، وكتبت قائلة: «الحمد لله ربنا كتبلي عمر جديد وأنقذني من حادثة موت، اتقلبت بالعربية مرتين ع الدائري والعربية ولعت كمان، لولا ستر ربنا ورحمته بابني وأهلي مكنتش هطلع سليمة أو مكنتش هطلع أصلا».

وتابعت، «ربنا وقفلي ولاد الحلال اللي فضلوا بيحاولوا يخروجني من العربية ومسيبونيش غير لما الإسعاف والشرطة جت، نفسي أشكرهم واحد واحد ربنا يجازيهم خير ويعوضهم أضعاف اللي عملوه معايا».

ووجهت نصيحة لجمهورها، قائلة: «الحادثة فكرتني إن الموت قريب مننا قوي وإن مفيش أي حاجة تستاهل نشيل همها عشان كله بيتخطف في لحظة، شكرًا لكل اللي اهتم وكل المكالمات والدعاوي الجميلة، مكنتش أعرف إنكم بتحبوني قوي كده، ربنا يخليكوا ليا وخلوا بالكم من نفسكم».