تطورات جديدة في ضبط المتهم بالنصب على المواطنين في سوهاج

أمرت جهات التحقيق حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم بسوهاج لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط مستريح الأدوية والمستلزمات الطبية

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من أحد الأشخاص، لتلقيه مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل أرباح، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم، مقيم بمحافظة سوهاج، قام بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب والاحتيال

وحول عقوبة النصب والاحتيال قال المحامي، محمود عبدالله، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».