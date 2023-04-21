تطبيق مكافحة العدوى وتوافر الأدوية بمستشفيات سوهاج في العيد

تفقد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور سامي النجار، اليوم الجمعة عدد من المستشفيات في المحافظة، برفقة الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي وفريق من مديرية الصحة بسوهاج.

تواجد الأطقم الطبية بأماكن عملها

وجاءت هذه الجولة بناءً على توجيهات وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لمتابعة سير العمل وانتظامه بالمستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة، للاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية بأماكن عملها وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال وأكياس الدم ومشتقاته وضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال فترة الإجازات والأعياد.

تضمنت الجولة تفقد مركز القلب والجهاز الهضمي، ومستشفى التعليمي، وبنك الدم الإقليمي، ومستشفى الهلال للتأمين الصحي، وأشاد الدكتور النجار خلال تفقده استقبال المركز بتواجد الأطقم الطبية والتزامها التام بأماكن عملها وكذلك تطبيق مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات.

متابعة انتظام سير العمل بالمستشفيات

وأوضح الدكتور النجار أن متابعة انتظام سير العمل بالمستشفيات مستمر يوميًا وصباحًا ومساءًا بواسطة فرق الطب العلاجي بمديرية الصحة خلال فترة الأعياد.

يذكر أن مديرية الصحة بسوهاج أعلنت مؤخرًا رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة الإجازات والأعياد وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وعقد غرفة الطوارئ والأزمات بالمديرية لمتابعة سير العمل بمستشفيات المحافظة وإعداد تقارير على مدار الساعة بالوضع الصحي بالمحافظة.