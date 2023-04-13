أزمة روسيا وأوكرانيا.. كوليبا: السلام الحقيقي يعني استعادة كامل أراضينا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الخميس إن جميع المدن الأوكرانية وشبه جزيرة القرم يجب أن تكون جزءا من أوكرانيا مرة أخرى، مضيفا أن السلام الحقيقي سيتحقق من خلال استعادة حدود البلاد، وانتهاء أزمة روسيا وأوكرانيا.

كوليبا: يجب حل أزمة روسيا وأوكرانيا

وأوضح كوليبا خلال حديثه عبر رابط فيديو في مؤتمر عن الأمن في البحر الأسود في بوخارست برومانيا إنه لا فرق بين أي مدينة أوكرانية، وأخرى فكلها يجب أن تكون جزءا من أوكرانيا كما قال إنه يجب حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا وذلك بحسب وكالة رويترز.

باخموت بؤرة صراع بين قوات روسيا وأوكرانيا

وبشأن تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا ميدانيا، قدمت أوكرانيا وروسيا روايات متضاربة بشأن مدى سيطرة قواتهما على مدينة باخموت، التي تمثل منذ أشهر النقطة المحورية، وبؤرة صراع مهمة، في محاولة قوات روسيا للتقدم في شرق أوكرانيا، حيث قال الجيش الأوكراني إنه يسيطر على أكثر من 20 بالمائة من المدينة موضحًا أن إعلان يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر أن مقاتليه قد استولوا على أكثر من 80 بالمائة من باخموت غير صحيحة، كما نفى سيرجي تشيرفاتي، المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا في تصريح لوكالة لرويترز، صحة ما تردد مؤخرا عن الاستيلاء على 80 بالمائة من المدينة.

الدفاع الروسية ترد على كييف

من جانبها، ردت وزارة الدفاع الروسية على إعلان الجيش الأوكراني قائلة إن قوات فاجنر قد استولت على ثلاثة مربعات سكنية في المدينة، وأن القوات الروسية قصفت قوات احتياط في الجيش الأوكراني قامت بمحاولة للتقدم.